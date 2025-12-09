突厥斯坦州工业区加速推进：99个投资项目吸纳6361个就业岗位

州长在发布会上表示，为推动本地制造业发展，该州已对进口商品进行全面分析。当前进口总额达980亿坚戈。

“这些商品完全可在本地生产。我们已与投资者谈判启动20个项目，可替代约530亿坚戈的进口商品。”阔谢若夫州长说。

目前，突厥斯坦州20个工业区内正实施总投资1520亿坚戈的99个投资项目，预计创造6361个就业岗位。截至目前，已吸引390亿坚戈投资，50个项目投产，2609人实现稳定就业。在“图兰”特别经济区，总投资2118亿坚戈的28个大型项目已启动。

为扶持本土生产和深加工，该州推出“小生产工业园”项目，规划21个总面积238公顷的小型生产区。

“项目计划兴建248栋厂房，新增近5000个就业岗位。目前已建成40栋厂房、投产32个项目，创造约2000个岗位。园区内已开设家具、滴灌设备、饮料、冷冻及建筑材料生产线。未来还将覆盖监控摄像头、医疗家具及日化用品，实现国内供应并出口。”阔谢若夫州长介绍。

今年前10个月，该州工业总产值达1.3万亿坚戈，同比增长13.4%，位列全国前五。

【编译：木合塔尔·木拉提】