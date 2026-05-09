哈萨克斯坦区域工业竞争力研究成果在联合国平台发布

据悉，国家统计局相关研究报告已登上联合国工业发展组织统计部门官方平台。报告题为《哈萨克斯坦区域工业竞争力指数（CIP）实验性测算：方法论与比较分析》，系在联合国工业发展组织合作框架下完成。

在该项目中，研究人员首次将联合国工业发展组织的国际评估方法下沉至区域层面，对哈国20个地区2020年至2023年的工业竞争力指数进行了实验性测算。这项研究为深入比较各地区工业活跃度评估方法、更精准识别生产布局的实际地理分布开辟了新路径。

结果显示，传统出口统计数据并不能全面反映各地区真实的工业潜力。原因在于，相关统计通常依据出口企业的法律注册地址，而非实际生产所在地进行核算。相比之下，以直接从生产基地发运的成品数量为基础进行统计，更能客观反映各州（市）对国家经济的实际贡献。

此外，报告还系统涵盖了区域工业结构、生产技术水平、近年来竞争力变化趋势，以及研究结果的可视化分析。

此次成果能在具有国际影响力的平台上发布，表明哈萨克斯坦统计分析工作已达国际标准，也体现出本国研究在工业统计领域的重要价值。该文件完整电子版已发布在联合国工业发展组织官方网站出版物栏目中。