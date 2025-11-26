阿拉木图工业生产持续增长 前九个月增幅达13.2%

数据显示，制造业增幅达到15%，占全市工业总产值的84%以上。其中，机械制造、矿物制品、饮料、纸制品、橡胶与塑料制品、化工和医药产品，以及服装和木制品生产均录得显著增长。

产业的积极走势主要得益于大型和中型工业园区生产规模的扩大。同时，经销商、建筑公司及零售网络订单的增加也为增长提供了动力。

今年以来，阿拉木图工业区与“PIT”特殊经济区共启动了10个项目，累计吸引投资2254亿坚戈。到今年年底，预计将再有11个项目投入运营，总投资额达132亿坚戈。

目前，阿拉木图工业区内已有逾百家企业入驻，项目总投资规模达到6580亿坚戈，并创造了数以万计的就业岗位。仅在2025年，新投产的工业设施已新增超过4000个工作岗位，同时多个小型工业园区也已投入使用。

在“PIT”特殊经济区，数字技术、太阳能电池板以及医疗设备生产等方向的项目正在推进。今年年底前，园区计划再启动两个新的投资项目。

【编译：达娜】