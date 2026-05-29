欧亚工业物流枢纽乌拉尔市奠基 1.3亿美元项目年底投运创510岗位

该项目由隶属于欧亚控股集团旗下的Jinone Excellence Investment有限责任公司发起。

Фото: БҚО әкімдігі

西哈州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫出席奠基仪式。他表示，西哈州正积极为投资者构建必要的配套基础设施，打造现成、现代化的工业区，以促进区域重点经济领域快速发展。

—西哈州作为国家的"西大门"，具有极强的投资吸引力。2023年至2025年间，本地区共吸引固定资产投资约2.3万亿坚戈。仅2026年第一季度，投资额就增长了22.4%，突破1350亿坚戈。这些数据充分体现了商业界对本地区经济发展的高度信心。过去三年间，西哈州累计吸引直接外国投资超49亿美元，在该指标上稳居全国各地区前列，-托列哈利耶夫在仪式上强调。

中国驻阿克托别副总领事张楠（音译）在致辞中表示，该项目是加强两国友谊与产业合作的重要载体，将为提升双边经贸水平注入新动力。哈萨克投资（Kazakh Invest）国家公司董事长苏勒坦哈里·肯杰库洛夫则承诺，将为投资者提供项目全生命周期的综合服务与支持。

Фото: БҚО әкімдігі

据悉，该新项目占地20公顷，总投资额达1.3亿美元。项目计划于2026年底投入运营，预计创造510个固定就业岗位。

该物流枢纽的核心配置是一座"A"型开放式海关仓库，旨在为包括中国电子商务企业、俄罗斯贸易商及欧洲货运方在内的第三方提供仓储与物流处理服务。这一模式将显著提升区域物流效能，为国际贸易发展提供有力支撑。

Фото: БҚО әкімдігі

该项目旨在构建一个核心控股平台，打造连接中国、中亚、俄罗斯、东欧及欧盟的欧亚工业协同走廊。乌拉尔市地处国际运输路线交汇点，拥有巨大发展潜力，旨在建成一个可直接对接欧亚经济联盟市场的现代化工业物流中心。

Фото: БҚО әкімдігі

据此前报道，位于阿克托别经济特区的欧亚一体化绿色铜工业项目日前举行奠基仪式，标志着项目正式启动建设。