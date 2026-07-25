哈俄工业合作项目总额达527亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦和俄罗斯工业合作持续深化。目前，两国工业合作项目组合已增至177个，总投资额达527亿美元，预计将创造约6万个就业岗位。

哈萨克斯坦工业和建设部消息，工业和建设部副部长奥勒扎斯·萨帕尔别科夫日前在俄罗斯鄂木斯克举行的第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛框架下，出席了题为“工业合作——哈萨克斯坦和俄罗斯可持续发展的推动力”的专题会议。

会议期间，与会代表介绍了哈俄两国工业合作的主要成果、联合投资项目、国家支持投资者的相关政策以及促进工业合作发展的有关机制。

俄罗斯是哈萨克斯坦三大投资来源国之一。2025年，俄罗斯对哈直接投资额达29亿美元。自2005年以来，俄罗斯累计对哈投资总额约290亿美元。

目前，哈俄工业合作项目组合共包括177个联合项目，总投资额达527亿美元，预计可创造约6万个就业岗位。其中，122个项目已投入实施，总投资额达224亿美元。

此外，与会各方还讨论了现行投资支持政策，包括经济特区和工业区的发展机遇，以及欧亚经济联盟框架下联合项目融资机制等议题。

此前报道，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统将出席第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛。