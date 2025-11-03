哈萨克斯坦公用事业费用远低于欧洲国家

分析基于国际Numbeo数据库，该数据库跟踪全球真实消费支出。

“计算以42.5平方米标准公寓为基准，涵盖电力、供暖、供水、空调及垃圾清运等基本服务。哈萨克斯坦居民月均公用事业支出为27.1美元，在127个国家中位列第98位。”委员会通报称。