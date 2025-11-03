中文
    哈萨克斯坦公用事业费用远低于欧洲国家

    哈萨克国际通讯社讯）自然垄断监管委员会公布了哈萨克斯坦公用事业服务最新费用数据。尽管近年来价格有所上涨，但哈萨克斯坦的住房公用事业（ТКШ）收费在独联体国家乃至全球范围内仍属负担较低之列。

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    哈萨克斯坦居民公用事业支出几何

    分析基于国际Numbeo数据库，该数据库跟踪全球真实消费支出。

    “计算以42.5平方米标准公寓为基准，涵盖电力、供暖、供水、空调及垃圾清运等基本服务。哈萨克斯坦居民月均公用事业支出为27.1美元，在127个国家中位列第98位。”委员会通报称。

    对比来看：

    阿塞拜疆——30美元
    亚美尼亚——60.5美元
    摩尔多瓦——88.4美元
    格鲁吉亚——37.1美元

    波罗的海国家则明显更高：

    爱沙尼亚——161.9美元
    拉脱维亚——159.6美元
    立陶宛——120.2美元

    也就是说，塔林居民的公用事业支出约为阿斯塔纳居民的六倍。

    哈萨克斯坦全球排名

    Numbeo数据显示，哈萨克斯坦位列公用事业费用最亲民国家之列。

    例如：

    德国——月均超300美元
    美国——约230美元
    韩国——180美元

    哈萨克斯坦收费因此位居全球最低水平，且占家庭收入比例远低于多数欧洲国家。

    未来收费走势

    10月16日，哈萨克斯坦政府决定，所有消费者公用事业收费将冻结至2026年第一季度末。今冬取暖、供水及电力费用将保持不变。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 社会
    Мұқтар Мұрат
    编译
