11:58, 03 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦公用事业费用远低于欧洲国家
（哈萨克国际通讯社讯）自然垄断监管委员会公布了哈萨克斯坦公用事业服务最新费用数据。尽管近年来价格有所上涨，但哈萨克斯坦的住房公用事业（ТКШ）收费在独联体国家乃至全球范围内仍属负担较低之列。
哈萨克斯坦居民公用事业支出几何
分析基于国际Numbeo数据库，该数据库跟踪全球真实消费支出。
“计算以42.5平方米标准公寓为基准，涵盖电力、供暖、供水、空调及垃圾清运等基本服务。哈萨克斯坦居民月均公用事业支出为27.1美元，在127个国家中位列第98位。”委员会通报称。
对比来看：
阿塞拜疆——30美元
亚美尼亚——60.5美元
摩尔多瓦——88.4美元
格鲁吉亚——37.1美元
波罗的海国家则明显更高：
爱沙尼亚——161.9美元
拉脱维亚——159.6美元
立陶宛——120.2美元
也就是说，塔林居民的公用事业支出约为阿斯塔纳居民的六倍。
哈萨克斯坦全球排名
Numbeo数据显示，哈萨克斯坦位列公用事业费用最亲民国家之列。
例如：
德国——月均超300美元
美国——约230美元
韩国——180美元
哈萨克斯坦收费因此位居全球最低水平，且占家庭收入比例远低于多数欧洲国家。
未来收费走势
10月16日，哈萨克斯坦政府决定，所有消费者公用事业收费将冻结至2026年第一季度末。今冬取暖、供水及电力费用将保持不变。
【编译：木合塔尔·木拉提】