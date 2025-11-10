哈粮公司与联合国开发计划署启动农民融资项目

根据协议，联合国开发计划署将提供总额约 200万美元 的赠款资金，用于吸引国内外专家开展科学研究，支持试点项目实施，并补偿运营方及参与农户的部分成本。

此次合作计划在未来三年内，为种植豆类和多年生牧草（包括扁豆和苜蓿）的农业生产者提供远期融资。参与农户将按照项目要求，引入现代农业技术、遵守轮作制度，并推动农作物多样化种植。

联合国开发计划署驻哈萨克斯坦常驻代表卡塔尔齐娜·瓦维尔尼亚指出：

“通过整合国家机构与国际伙伴的力量，我们希望强化哈萨克斯坦的粮食安全，支持农民向生态与财务双重可持续的耕作模式转型。”

项目实施还将包括针对北部地区适宜作物的科学与市场研究，以确定最具潜力的出口市场，并为项目参与农场提供国际及哈萨克斯坦科研专家的全程指导。

哈粮公司董事会主席阿斯勒汗·朱瓦舍夫表示：

“哈萨克斯坦是中亚地区首个加入该项目的国家。联合国开发计划署在遴选合作伙伴时充分考虑了我公司在农产品融资与管理领域的实际经验，因此决定由哈粮负责项目执行。”

他强调，与联合国开发计划署的合作将有助于推动作物结构多样化，并引入新的农业激励机制，进一步促进哈萨克斯坦农业的可持续发展。

【编译：达娜】