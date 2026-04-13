中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:33, 13 四月 2026 | GMT +5

    阿克托别州政府与壳牌公司代表团举行会谈 商讨地质勘探项目合作

    哈萨克国际通讯社讯）阿克托别州副州长阿布扎勒·阿卜迪卡里莫夫日前与壳牌哈萨克斯坦公司（Shell Kazakhstan）代表团举行工作会谈，双方就地区投资项目落实及深化互利合作等议题进行了讨论。

    壳牌公司代表团与阿克托别州政府举行会谈 商讨地质勘探项目合作
    Фото: gov.kz

    会谈期间，双方重点审议了根据2026年3月5日壳牌与哈萨克斯坦能源部达成协议，在阿克托别州穆哈勒扎尔区和阿勒哈区境内“扎纳图尔梅斯”区块开展地质勘探工作的计划。

    根据项目安排，相关工作将包括地震勘探、地质资料采集以及技术评估等内容。官方表示，所有作业都将严格依据哈萨克斯坦现行法律法规，并符合生态保护及工业安全要求。

    会谈中，阿克托别州方面还介绍了当地投资潜力及油气行业发展情况。目前，该州共有244家地下资源使用企业开展经营活动。

    州政府同时指出，2025年全年及2026年初，地区工业生产指标总体呈现积极增长态势。

    为推动项目落地，双方还讨论了多项政府支持措施，包括将项目纳入地区重点投资项目库、划拨土地以及提供工程基础设施配套等问题。

    会谈结束后，双方同意继续保持合作，并按既定时间表推进地质勘探工作。

    【编译：达娜】

    标签:
    矿产 石油 阿克托别
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读