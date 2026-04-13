阿克托别州政府与壳牌公司代表团举行会谈 商讨地质勘探项目合作

会谈期间，双方重点审议了根据2026年3月5日壳牌与哈萨克斯坦能源部达成协议，在阿克托别州穆哈勒扎尔区和阿勒哈区境内“扎纳图尔梅斯”区块开展地质勘探工作的计划。

根据项目安排，相关工作将包括地震勘探、地质资料采集以及技术评估等内容。官方表示，所有作业都将严格依据哈萨克斯坦现行法律法规，并符合生态保护及工业安全要求。

会谈中，阿克托别州方面还介绍了当地投资潜力及油气行业发展情况。目前，该州共有244家地下资源使用企业开展经营活动。

州政府同时指出，2025年全年及2026年初，地区工业生产指标总体呈现积极增长态势。

为推动项目落地，双方还讨论了多项政府支持措施，包括将项目纳入地区重点投资项目库、划拨土地以及提供工程基础设施配套等问题。

会谈结束后，双方同意继续保持合作，并按既定时间表推进地质勘探工作。

【编译：达娜】