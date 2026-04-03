壳牌公司代表：哈萨克斯坦在全球能源领域仍扮演重要角色

她在讲话中表示，哈萨克斯坦在全球能源体系中继续保持其重要地位，并确保能源供应的稳定。

- 哈萨克斯坦在全球能源领域占据重要地位，这一点毋庸置疑。这不仅体现在其丰富的资源上，更体现在哈萨克斯坦在能源行业各项任务的高效执行上。我想指出的是，哈萨克斯坦不仅拥有丰富的资源，还拥有强大的人力资源潜力以及诸多发展机遇。在我的工作中，我深刻体会到，哈萨克斯坦的发展机遇远比我想象的要广阔。这不仅适用于整个能源行业，也适用于各个具体项目。-她说。

苏珊娜·库根表示，哈萨克斯坦经常面临非常复杂的技术挑战。然而，基于合作和国际技术，许多项目正在高水平地实施。这适用于现有领域和新兴项目。

据她介绍，壳牌公司优先发展本地化内容并吸引哈萨克斯坦专业人才。

- 如今，我公司在哈萨克斯坦的员工中，95%至96%都是本地专家。同时，外籍员工人数较少。这充分体现了我们重视本地化发展和支持本土人才的方针。-她说。

【编译：小穆】