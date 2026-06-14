公正党启动全国组织扩展计划 地方议会议员工作不受影响

（哈萨克国际通讯社讯） 公正党第二次代表大会决定启动全国范围内的区域组织建设计划，并加快建立地方分支机构。同时，党方表示，在阿玛纳特党与公正党完成法律层面的合并前，以阿玛纳特党名义当选的各级马斯利哈特（地方议会）议员将继续依法履职。

大会期间，党代表重点讨论了区域组织建设、人才培养、教育改革、技术创新以及公民社会发展等议题。

公正党政治委员会成员博里汗·努尔穆哈梅多夫表示，党的未来首先取决于地方工作成效。

“一个政党的命运是在地区决定的，民众的信任也首先在基层形成。因此，地区分支机构不能只是形式上的存在，而应成为与社会保持日常联系的工作平台。”他说。

Фото: партия «Әділет»

与此同时，针对外界关注的政党整合进程，劳安·肯热汗吾勒表示，虽然阿玛纳特党加入公正党的政治决定已经作出，但相关法律、行政和组织程序仍需一定时间完成。

“这是一个涉及法律、行政和组织层面的复杂过程，不可能在一天内结束。阿玛纳特党作为法人主体仍将在一段时间内继续存在，以完成全部必要程序。”他说。

他强调，在整合完成前，以阿玛纳特党名义当选的各级马斯利哈特议员仍具有完全合法资格，可继续正常开展工作。

劳安·肯热汗吾勒预计，整个整合程序有望在未来5至6个月内完成。

“我认为这一过程不会持续一两年，我们的目标是在5至6个月内完成相关工作。”他说。

随着大会相关决议陆续落地，公正党将进入组织扩张和全国布局的新阶段。