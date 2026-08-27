首届库鲁尔泰：“公正党”公布110名议员人选

会议由“公正党”主席阿伊别克·达德拜主持。相关决定及政党名单已提交哈萨克斯坦中央选举委员会，以办理首届库鲁尔泰议员正式登记手续。

根据公布的数据，“公正党”议会党团中共有37名女性，占33.6%；13名青年代表，占11.8%；2名残障人士，占1.8%；其他民族代表21人，占19%。议员平均年龄为46.7岁。

新一届党团中有13人曾担任国家库鲁尔泰成员，24人拥有议会工作经验，其中20人曾任马吉利斯议员，4人曾任参议院议员。此外，10人入选总统青年人才储备库，4人是总统直属青年政策委员会成员，5人是总统直属妇女事务和家庭人口政策国家委员会成员，另有26人曾担任地方议会（мәслихат）议员。

党团成员还包括生态、志愿服务和信息技术等多个领域的专业人士，其中有3名生态领域专家、2名志愿服务领域代表和4名IT专业人士。

此次获得议员席位的人员包括阿斯哈特·艾马甘别托夫、叶尔博勒·阿达耶夫、阿拜·阿勒泰、达尔汗·阿赫梅迪耶夫、萨特巴勒德·布尔沙科夫、阿艾别克·达杰拜等，共110人。

会议还批准了“公正党”库鲁尔泰议会党团工作条例。

在8月23日举行的库鲁尔泰议会选举中，“公正党”获得71.17%的选票，共取得145个议席中的110席，获得超过650万名选民支持。

达杰拜表示，选举结果体现了民众对该党以及国家大规模改革路线的高度信任，下一步党及议会党团的主要任务是以具体行动和实际成果回应选民期待。

根据选举结果，共有5个政党进入库鲁尔泰。其中，“公正党”获得110席，“乡村党”10席，共和国党9席，全国社会民主党8席，“光明道路”民主党8席。哈萨克斯坦人民党和“巴伊塔克绿党”未能进入库鲁尔泰。

首届库鲁尔泰第一次会议将于8月28日举行。