托卡耶夫选集《公正社会——真诚之言》正式出版

该书集中收录了托卡耶夫总统关于建设公正、安全、繁荣哈萨克斯坦的重要论述，系统展现了其治国理念和发展思路。

“哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫讲话选集《公正社会——真诚之言》正式出版。这不仅是一部讲话选集，更集中体现了国家元首致力于把哈萨克斯坦建设成为公正、安全、繁荣国家的发展理念。换言之，这本书凝聚了一位将毕生奉献给国家事业的政治家在过去30多年间形成的思想、信念和价值追求。在编纂过程中，我们更加深刻地认识到，在国家经历复杂转型时期，一位领导人关于国家未来和民族发展的思考，早在数十年前便已形成，并在长期的工作和人生实践中不断完善，最终成为今天国家政策的重要方向。”克雷克巴耶夫表示。

他说，书中涵盖了多个领域的重要议题。认真阅读总统历年讲话的读者，能够从中清晰感受到这一发展脉络。

“我们的目标，是通过总统本人的讲话，展现托卡耶夫总统在这一关键历史阶段施政理念的核心，也就是他的总统使命。我诚挚邀请所有关心国家今天与未来、希望深入了解国家发展方向的公民阅读并研习这本书。”克雷克巴耶夫写道。

据了解，该书将于近期分发至全国各国立图书馆、大中专院校及青年中心。

据此前报道，7月25日，托卡耶夫总统在俄罗斯鄂木斯克向其父亲、第二次世界大战老兵科梅尔·托卡耶夫纪念铭牌敬献鲜花，并向在第二次世界大战中牺牲的将士致以深切缅怀。