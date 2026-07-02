哈萨克斯坦“公正”党就新宪法生效发表声明

会议以线上线下结合形式举行，党政治局和政治委员会成员以及来自全国20个地区的代表通过视频连线参加会议。该形式也是该党推动数字化工具应用于组织建设的一部分。

“公正”党主席艾别克·达杰拜（Айбек Дәдебай）在开幕致辞中表示，新宪法的生效是哈萨克斯坦发展进程中的重要里程碑，为国家社会政治发展确立了新的方向。

他说：“今天对哈萨克斯坦而言是一个重要的历史时刻。新宪法正式生效，这不仅是一项法律事件，更是哈萨克斯坦历史发展进程中开启建设与复兴新道路的重要起点。”

与会者围绕宪法原则在国家治理中的落实、法治建设、公民权利保护、人力资本发展、数字化转型以及扩大社会参与等议题展开讨论。

“公正”党政治委员会和宪法委员会成员博里汗·努尔穆哈梅多夫（Бөріхан Нұрмұхамедов）表示，“公正”党是在新宪法框架下诞生的政党，其成立于宪法公投之后具有深刻的政治意义。

劳拉·卡拉巴索娃（Лаура Қарабасова）则指出，新宪法进一步提升了教育、科学和人力资本作为国家长期发展关键因素的重要地位。

讨论期间，与会人士还就宪法价值观的具体落实进行了交流。社会创新者协会主席、政治委员会成员埃明·阿斯克罗夫（Эмин Әскеров）强调了社会企业在推动公平和机会平等原则方面的重要作用。政治委员会局成员扎米拉·库济耶娃（Замира Кузиева）表示，新宪法进一步强化了对公民权利和自由的保护，并巩固了法治原则。

她说：“新宪法是建设公正、负责任和现代化国家的重要一步。它明确表明，保障每一位公民的权利和自由、加强法治建设以及将人的利益作为国家工作的核心标准，是国家发展的重要方向。”

在谈及数字化转型时，政治委员会成员努尔别克·马特扎尼（Нұрбек Матжани）表示，新宪法充分考虑到了现代技术发展带来的挑战，“公正”党正持续将数字化工具引入自身工作体系。

他说：“‘公正’党将建设数字化政党作为重要目标。目前迈出的第一步取得了积极成效。我们成为独立哈萨克斯坦历史上首个在政党注册阶段成功运用数字化解决方案的政党。”

政治委员会局成员、记者伊琳娜·谭（Ирина Тен）在总结发言中表示，新宪法的生效标志着国家和社会发展进入新的阶段。

她说：“‘新宪法——新时代’不仅仅是一句口号，更体现了哈萨克斯坦对未来、对国家和社会新质量以及对公民权利和人的尊严的全新认识。”

阿伊别克·达杰拜表示，推动新宪法原则在实践中的落实是“公正”党的首要任务。

他说：“‘公正’党已做好充分准备，将与社会各界和广大公民一道承担这一重要使命。新宪法的原则构成了我们全部工作的基础，我们积累的经验和现有资源都将用于推动这些原则落到实处。”

会议结束后，“公正”党政治委员会通过了关于哈萨克斯坦共和国新宪法生效的声明，重申坚持公平正义、法治、尊重人的尊严、社会和谐以及对国家未来负责等基本原则。

作为上述工作的实践延续，“新宪法——新时代”系列社会政治活动也同步启动。未来，该党代表将在全国各地区与民众和专家群体举行会晤，介绍新宪法的核心内容及其现实意义。