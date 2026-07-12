卡林：公正党候选人名单优先吸纳女性和青年

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任叶尔兰·卡林表示，公正党（«Әділет»）已确定参加库鲁尔泰代表选举的党派名单，其中女性和青年候选人占比较往年明显提升。

卡林在社交媒体发文称，公正党日前召开第三次代表大会，会议审议并通过了党的竞选纲领和库鲁尔泰代表候选人党派名单，并讨论了其他重要议题。

- 我也参加了此次大会，并根据大会决定被列入党派候选人名单。这既是一份荣誉，也意味着沉甸甸的责任。 - 卡林写道。

他表示，公正党将以支持并继续推进总统改革议程的最大候选人阵容参加即将举行的选举。在参选的7个政党中，公正党提名候选人数最多，共计186人。

卡林指出，与往届相比，本届候选人名单中女性和青年人数明显增加。其中，女性候选人71人，青年候选人26人，仅总统青年人才储备库成员就有15人入选。

他表示，党派名单涵盖了全国各地区及各行业代表。对他个人而言，另一项值得关注的是，候选人中有31人曾担任国家库鲁尔泰（Ұлттық құрылтай）成员，大家都是社会各界知名人士，过去五年来曾共同参与国家库鲁尔泰这一协商咨询机构的工作。

卡林表示，能够与这些同事并肩参选深感荣幸。他认为，当前女性和青年参与政治生活的程度不断提高，越来越多的新面孔和新生力量进入政坛，这与哈萨克斯坦正在推进的社会政治现代化进程高度契合。

据悉，库鲁尔泰代表选举将于2026年8月23日举行。