爱丁堡公爵爱德华王子邀请中亚外长赴伦敦会晤

哈萨克斯坦国外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫表示，此次以“CA5+UK”形式开展的访问标志着中亚与英国伙伴关系进入新阶段。

- 相信这一合作机制将为各国发展及区域合作深化注入新的动力。 -他说。

在会谈中，阔谢尔巴耶夫介绍了哈萨克斯坦打造国际教育中心的相关举措，并重点提及多所英国高校已在哈设立独立校区，包括卡迪夫大学（Cardiff University）、考文垂大学（Coventry University）和德蒙福特大学（De Montfort University）等。

哈方还表示，希望扩大获取英国奖学金和教育资助项目的渠道，并在可持续发展、气候变化、数字技术和医学等领域设立联合科研中心。

此外，双方就加强历史、艺术和旅游领域合作，以及为学生、科研人员和企业家简化签证程序、拓展直航航线和打造新的区域旅游线路等议题进行了交流。

爱德华王子在讲话中强调，人民之间的联系是长期伙伴关系的基础。他高度评价哈萨克斯坦在推动双边优先领域合作方面展现的开放态度和积极立场。

