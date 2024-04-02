波兹姆巴耶夫督导卡拉干达州防汛工作

据了解，卡拉干达州即将面临第二波洪峰，目前情况十分严峻。努拉县和奥萨卡罗夫县的40%面积以及阿克托盖县北部地区仍然被积雪覆盖。为防止紧急情况的发生，紧急情况部门已向受洪水威胁的地区调派了额外的人员和物资。目前，所有必要的防汛工作正在有条不紊地进行中，堤坝正在加固，地方政府和部门已配备了必要的设备。

波兹姆巴耶夫听取了有关已采取措施的汇报，这些措施有助于避免洪水造成更严重的后果。根据紧急情况部门的数据，最危险的时期是3月29日至30日。目前，州内水库正处于超负荷运转状态。

在与谢特县受灾群众会面时，波兹姆巴耶夫强调，政府将对所有因自然灾害造成的损失进行评估，并予以全额补偿。

-国家元首指示要最大限度地减少洪水造成的损失，并首先要保护人民的生命安全。政府将对所有房屋进行调查，并提供援助。政府将帮助居民修复受损的财产，并予以补偿。如果房屋被认定为不适合居住，我们将建新的，或者帮助居民在二级市场上购买其他住房。-波兹姆巴耶夫向村民解释道。

目前，努拉河流域是防汛抗洪指挥部重点关注的区域。卡拉干达州政府正在采取预防措施，防止城镇被洪水淹没。与此同时，中央政府也将提供一切必要的援助。

此外，波兹姆巴耶夫还向阿克莫拉州和阿斯塔纳市领导人下达有关做好阿尔沙勒和切利诺格勒两县防汛工作的指示。

【编译：阿遥】