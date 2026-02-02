加强考古工作监管 哈萨克斯坦参议院通过历史文化遗产保护法修正案

考古学家西里姆·叶森指出，目前考古行业缺乏统一的管理体系和明确的标准，尤其在建设活跃区域问题突出。过去仅有一种无限期、无地域和遗址类型限制的考古许可证，允许持证专家在采矿或建设前开展考古评估。但随后一些私人公司滥用制度，出具虚假结论，声称特定区域不存在文物遗迹，导致大量历史遗迹被毁坏。

考古界曾提议将许可证细分为专家评估、抢救性发掘和科学研究三类，但这一建议未被纳入最终法律文本。议员阿斯哈特·艾马甘别托夫强调，监管不力已使问题进一步恶化。官方统计显示每年约开展70次发掘，而实际数量可能高达300次。

根据新规，考古工作将明确分为两类：计划性科学研究发掘，以及建设前或紧急情况下的预防性发掘。这一划分既能合法化考古活动、保障基础设施项目正常推进，又有助于文化遗产的保护。新制度下，考古和修复工作将分别颁发许可证，有效期统一为五年，不再存在“一证终身有效”的情况。

Фото: Минкультуры и информации РК

在数字化监管与协调方面，西里姆·叶森表示，哈萨克斯坦至今缺乏完整的发掘记录和文物登记系统。部分遗址被反复研究，而另一些则长期被忽视直至损毁。他早在2019年就提出数字化建议。目前全国约有110至120家持证机构，但实际活跃的仅占六成左右，其工作成果透明度不足。

艾马甘别托夫证实，目前正开发统一的数字化平台，用于存储发掘报告、遗址档案及持证考古人员名单。同时，以阿拉木图马尔古兰考古研究所为基础，组建国家考古服务中心。该中心将负责监督发掘活动、开展科学评审、管理统一信息系统、提供方法指导、确定遗址研究优先级与时间安排，从而全面规范考古行业秩序。

针对非法发掘问题，阿拉木图周边使用金属探测器盗掘古墓的现象较为严重。西里姆·叶森表示，即便抓获违法者移交警方，罚款仅为6万坚戈（约合118美元），威慑力严重不足。艾马甘别托夫指出，许多文物被走私出境并流入黑市。新法明确禁止无证使用金属探测器及其他专业设备，将此类所谓“业余爱好”定性为对国家历史遗产的盗窃行为。

Фото: Виктор Мерц

哈萨克斯坦司法部此前以登记案件数量较少为由，拒绝进一步加重刑罚。但专家认为，加强预防和执法仍是当务之急。

阿斯塔纳国际大学讲师阿尔哈德·莫尔达赫梅特强调，保护考古遗产需要全社会共同参与。通过向当地社区宣传文物价值、引导年轻人积极参与，可有效形成保护合力，推动文化旅游发展。

新修订法律还对发掘后遗址修复、周边环境恢复、文物集中存储等作出规定，并计划设立国家遗产基金和国家级文物库。官方表示，此次改革将全面提升考古工作质量、强化遗产保护、有效遏制非法发掘，为历史文化资源的可持续利用和传承提供更有力的制度保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】