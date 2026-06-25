托卡耶夫访韩筹备工作成为哈韩会谈重点

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻韩国大使阿塞特·伊塞纳利（Асет Исенали）日前会见韩国国会议员李在刚（Ли Чжэ Кан），双方就进一步加强哈韩议会间合作及双边关系发展交换意见，并重点讨论了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）计划访韩的筹备工作。

会谈期间，双方围绕进一步深化政治、经贸、投资和人文领域合作，以及加强两国议会间合作等议题进行了讨论。

双方特别关注托卡耶夫总统计划对韩国进行访问及出席首届“中亚—韩国”峰会的筹备工作，并表示相信即将举行的高层交往将为双边战略伙伴关系发展和联合项目实施注入强劲动力。

双方指出，即将举行的多边活动将在加强地区合作、推动经济、投资、创新和可持续发展等共同议程方面发挥重要作用。

会见中，哈方外交官向韩方议员介绍了哈萨克斯坦正在推进的大规模改革，包括进一步推进政治体制现代化、提高国家治理效能、加强法治建设，以及营造可持续经济增长和吸引投资的有利环境等内容，并介绍了哈萨克斯坦新宪法的基本原则。

双方还高度评价韩国侨民在哈萨克斯坦增进两国人民友谊、互信与相互理解方面发挥的独特作用，并指出，多年来韩国族群始终是连接哈萨克斯坦与韩国友好关系的重要桥梁。

会谈结束后，双方重申，将继续加强议会间联系，扩大人文合作，并推动符合哈萨克斯坦和韩国共同利益的新合作倡议。

此前，韩国新任驻哈萨克斯坦大使已向哈萨克斯坦外交部递交国书副本。