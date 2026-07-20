夏粮收获工作启动 粮食单产较去年同期大幅提升

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦2026年夏粮收获工作已经启动。目前，阿拉木图州、西哈萨克斯坦州、江布尔州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、北哈萨克斯坦州、突厥斯坦州、杰特苏州以及奇姆肯特市的农业生产者已陆续开始收割作业。

据哈萨克斯坦农业部消息，与去年同期相比，今年农作物单产水平显著提高。

截至目前，全国已收获粮食作物63.4万吨，平均单产达到每公顷20.6公担（即2.06吨），较去年同期的每公顷12.2公担提高约1.7倍。

农业部表示，今年主要农作物的产量整体保持良好增长态势。其中，小麦总产量已达46.12万吨，平均单产为每公顷19.1公担。相比之下，去年同期的小麦平均单产为每公顷13.7公担。

大麦收获工作同样取得较好成果。目前，全国已收获大麦15.78万吨，平均单产达到每公顷17公担，较去年同期的每公顷8.7公担增长近一倍。

为确保秋收工作顺利开展，哈萨克斯坦农业生产者已配备充足的农业机械设备。目前，全国农业生产单位共拥有：

13.39万台拖拉机；

5600套高性能播种作业综合机械设备；

7.14万台播种机；

18.85万台土壤耕作机械。

此外，政府还计划向农业领域供应40.1万吨优惠价格柴油，以保障收获季农业生产需求。