别克贴诺夫：北哈州防汛抗洪工作动员超过3000人

在捷普利奇诺耶和科热韦诺耶乡，别克贴诺夫视察了防洪堤坝状况，并听取了有关2017年洪水过后所开展的工作的报告。

据了解，目前正在加紧对现有堤坝进行加固，并根据谢尔盖耶夫水库水位抬高的趋势，延长和加高堤坝。为确保融雪洪灾顺利通过，已进行了6次公路路面的破拆，并设置了替代路线和警示标志，并派专人值守。自进入汛期以来，各受灾居民点共抽排积水44万立方米，清理了165公里以上的沟渠，扩宽和加深了2.7公里的河道。

在视察期间，别克贴诺夫还回答了当地居民关于防汛工作和受灾民众帮扶措施的提问，并对志愿者和相关专家的大力协助和支持表示感谢。

别克贴诺夫强调，要充分利用调配的兵力和机械，加快堤坝加固工作，特别是加高堤坝。

-军队和国民警卫队已投入到防汛抗洪工作中。国防部也已介入，要充分保障救援人员数量充足。现在我们必须团结一致，在接下来的2-3天内全力以赴，防止发生严重后果。最重要的是确保民众的生命安全。-别克贴诺夫强调说。

目前，为有效应对汛情，当地政府、警察局、国民警卫队以及民间组织共计1432名工作人员和1200名志愿者正在参与防汛工作。根据别克贴诺夫的指示，今天国防部再派出300名军人加入到防汛队伍。目前，总计约3000人正在一线奋战抗洪。

哈萨克斯坦政府高度重视北哈州的防汛抗洪工作，政府第一副总理罗曼·斯克利亚尔已经抵达现场进行督导。当地各级防汛指挥部也已进入24小时运作状态。

【编译：阿遥】