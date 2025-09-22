中文
    12:11, 22 9月 2025

    哈萨克斯坦儿童保护领域工作人员数量增长3.3倍

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦教育部消息，全国儿童保护与监护机构的工作人员数量已从303人增加至1006人，增长了3.3倍。到今年年底，人员编制预计将进一步增加至1383人。

    此举旨在扩大对家庭的援助范围，提高服务可及性，并改善陪伴和支持质量。

    根据2024年12月通过的《国家奖章、教育与儿童权利保护法》，首次确立了明确标准：每5000名儿童配备一名专业人员。这一规定使得儿童保护工作具备了制度性保障。

    与此同时，各地正在设立新的协调机构，以加强对监护机关工作的管理。阿克托别州已成立儿童权利保护局，不久之后，阿斯塔纳市和库斯塔奈州也将设立同类机构。

    教育部儿童权利保护委员会主席纳斯穆詹·沃斯潘诺夫表示：

    - 新的人员配备标准是哈萨克斯坦首次引入，完全符合国际标准。这将有助于及时解决地方层面出现的问题，并确保向儿童及其家庭提供及时援助。

    此前，教育部与儿童权利事务专门机构联合为监护机关工作人员举办了培训研讨会，并向专业人员提供了方法性指导意见，目前已在实际工作中得到应用。

    【编译：达娜】

