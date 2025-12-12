调整工作时间表是否缓解了交通拥堵？阿斯塔纳市长回应

他提到，过去几天首都经历了强降雪，又相继举办多项重要活动，给道路通行带来了额外压力。

—目前最突出的问题仍然是交通。我们计划在一个月内启动轻轨交通项目，很多新道路也已建成。明年计划将独立大街延伸一段距离，这将有助于分流永恒之国大道、图兰大道和卡班拜巴特尔大道的车流。目前拥堵主要集中在伊希姆区和努拉区，尤其是在通往几座桥梁的方向。我们正计划建设两座新桥。-哈斯姆别克说。

他补充说，调整工作时间也已带来积极效果。

—市政府工作人员早上7:30上班，国家机关8:00上班，这一措施正在发挥作用。近期我将公布具体数据，说明在早上8点、9点和10点时段，各条街道的交通流量分别减少了多少。确实，现在的交通高峰从6:30或7:00就开始了。总体来看，考虑到红绿灯和公交站点因素，公交车平均车速为每小时23至25公里。与10月和11月相比，目前这一速度提高了约每小时2.3公里。-他说。

值得一提的是，今年3月，阿斯塔纳市政府曾提议调整首都各机构的上下班时间，以均衡交通流量、缓解高峰期拥堵。

【编译：阿遥】