哈金融工作者协会发布报告：2025年现金总量达4.7万亿坚戈

根据协会提供的数据，报告期内，哈萨克斯坦非现金银行卡交易额达186万亿坚戈，较2024年增长13%。

分析指出，这一增长主要受到宏观经济增长和结构性因素驱动。

报告期内，零售贸易额增长7.5%，达26.4万亿坚戈；批发贸易额增长9.5%，达53.5万亿坚戈。与此同时，网上银行用户数从2590万增至3430万，商贸企业数量也从88.66万家增加到94.49万家。这些因素共同推动了非现金结算的普及。

非现金交易在交易总额中的占比，也从2024年的86.7%上升至87.2%。

现金流通方面，2025年哈萨克斯坦流通中的现金总量为4.7万亿坚戈，较2024年的4.4万亿坚戈增长8.6%。

据测算，目前平均每位哈萨克斯坦公民持有现金23.2万坚戈，而2024年为21.6万坚戈。2025年，民众通过ATM机提取的现金总额达27.3万亿坚戈，较前一年的25.4万亿坚戈增长8%。

值得注意的是，全国现金提取增量的83%集中在三大直辖市，分别是：阿拉木图市（增加1.2万亿坚戈）、阿斯塔纳市（增加2170亿坚戈）和奇姆肯特市（增加1540亿坚戈）。

在非现金支付结构内部，QR码（二维码）支付占比从9.8%升至10.3%；POS终端支付占比从9.5%小幅上升至9.6%；互联网支付占比则从80.7%略微回落至80.0%。

【编译：阿遥】