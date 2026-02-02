托卡耶夫总统向哈萨克斯坦新闻工作者致以国家出版物日祝贺

托卡耶夫指出，长期以来，哈萨克斯坦大众媒体在建设“公正的哈萨克斯坦”、在社会中巩固“法律与秩序”原则方面发挥了重要作用，为国家发展作出了积极贡献。

总统强调，在报道宪法改革以及旨在全面更新国家治理体系的一系列重大变革过程中，希望媒体坚持建设性立场，开展理性、专业的报道，为社会形成客观、理性的舆论环境。

在贺词中，托卡耶夫还就爱国主义内涵作出阐释。他表示，应从责任与创造的角度理解爱国主义，通过尊重法律来维护国家主权和独立，是不分民族和宗教、每一位公民应尽的共同责任。

托卡耶夫表示相信，哈萨克斯坦新闻工作者将积极参与这一重要事业，并祝愿广大媒体从业人员事业顺利、幸福安康。

值得一提的是，2023年，哈萨克斯坦政府宣布，正式确立2月2日为国家出版物日。

此外，在哈萨克斯坦，每年的6月28日是大众媒体工作者日，而10月1日则是广播工作者日。这一传统凸显了媒体在社会中的重要性，同时也为整个行业注入了鼓舞人心的力量。

【编译：达娜】