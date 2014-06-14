谷歌将推出Google Fit健康数据聚合平台

哈通社阿斯塔纳6月14日电，据福布斯网站报道，根据多名知情人士透露，谷歌（Google）正计划发布一项名为Google Fit的新服务，用于收集与聚合来自流行健康追踪设备与健康相关应用的数据。该健康服务将在6月25日和26日举行的谷歌I/O开发者年会上发布。

此项服务将对苹果的HealthKit框架构成直接挑战。HealthKit于上周发布，将于今年秋季与iOS 8新移动平台一同推出，用于聚合来自可穿戴设备与应用的数据。上周，三星（Samsung）还揭晓了Sami，同样是一个从设备与应用中收集健康信息的生物特征数据平台。

Google Fit的数据聚合将通过开放式API（应用程序接口）的形式，这种指令集允许应用之间共享信息。届时，谷歌还会在I/O大会上公布与可穿戴设备制造商达成的合作关系。一位知情人士称，通过Google Fit，一款测量步数或心率等数据的可穿戴设备可与谷歌的云服务对接，并成为Google Fit生态系统的一部分。截至撰稿时，笔者尚未能联系到谷歌方面对此作出评论。

至于Google Fit是会成为下一版安卓系统的内置应用，还是作为一款独立应用供安卓用户单独下载，这一点尚不得而知。

对于I/O大会将要宣布的大部分内容，谷歌都守口如瓶，但已知谷歌安排了数场可能会讨论Google Fit的开发者会议。年会第一天便有一场主题为"谷歌可穿戴计算"的会议，接着是"可穿戴设备的设计"，第二天则有主题更加宽泛的"安卓与云"。

知情人士说，对谷歌和苹果来说，创造健康平台都是一个劳心劳力的过程。其中涉及众多棘手问题，包括隐私问题上的担忧，如何妥善处理像健康数据这样敏感的信息，以及如何在不触及FDA医疗诊断监管范畴的情况下提供有价值的反馈。

之前，谷歌就曾凭借Google Health涉足过这一领域，但这个健康门户于2012年关闭。

"Google Health始终未成气候，因为消费者其实不想聚合数据，"数字保健平台Jiff公司CEO德里克•纽厄尔（Derek Newell）说，"他们不要聚合，他们要的是信息。他们需要的是意义、回报与反馈循环。"

谷歌可能希望将新的健康平台与Android Wear相捆绑。Android Wear是谷歌安卓移动操作系统的另一个版本，专为智能手表等可穿戴设备打造。这样，拥有两三部运行Android Wear系统可穿戴设备的用户，就可以分别收集诸如行走步数、心率与体温等数据，然后聚合到Google Fit这个中心。

大型科技公司如苹果、三星和谷歌都将数据收集作为扩展生态系统的下一举措--未来几年，我们很有可能会穿戴无数传感器，而这些公司则希望成为这些传感器所得健康数据的一个汇聚点。

今年晚些时候，微软（Microsoft）也将携测量持续心率的智能手表加入这场竞赛。微软会不会同样发布一个健康数据平台，我们尚不得而知，但它在2010年时就已推出一个名为HealthVault的网络平台，用于存储健康与健身信息。

苹果在上周就介绍说，可穿戴设备与健康应用可以使用HealthKit这个框架来将数据发送至另一个名为Health的苹果应用。用户的步数、睡眠和心率等数据，连同他们的病史，都可以存储在Health应用中。和苹果Contacts或Photos应用一样，Health访问权限也可以由第三方应用通过请求获得。

谷歌安卓系统眼下已成为智能手机领域的主宰，到今年年底，它在全球智能手机市场的份额有望占到80%，苹果则将占据14.8%。但面临更大挑战的其实是安卓。

如果下一个版本的安卓搭载Google Fit，那么顶尖安卓手机厂商三星只需对这个开源平台稍加改动，就能用自己的健康平台Sami将Google Fit取而代之。

三星一直以来都试图削弱自己对谷歌软件的依赖性，方法是在Galaxy系列智能手机中使用经过深度定制的安卓系统。最近更是在更新版智能手表中完全摒弃了安卓系统，其中Gear采用Tizen系统，Gear Fit则运行三星自己的低能耗操作系统。

"可穿戴设备市场的小厂商很多，但至今仍缺少数据标准。"纽厄尔说，"[苹果和三星]会介入其中，为这些数据的收集提供便利，并让开发者在此基础之上进行开发。"现在看来，谷歌也会加入两者的行列。