哈萨克斯坦将转向GovTech数字化平台模式

哈通社/努尔苏丹/9月3日-- 在9月3日召开的东方经济论坛框架下，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和SBER 集团公司领导人赫尔曼·格雷夫签署关于实施哈萨克斯坦数字化转型项目合作备忘录。

据总理官网消息，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的共同出席下，合作备忘录的签署仪式以视频形式举行。

文件包括在哈萨克斯坦引入 GovTech 数字平台，采用数据分析和人工智能实践，发展公共行政再造和数字化转型合作的基本方法。

数字架构的平台模型可以提高公共服务的速度和效率。

托卡耶夫总统表示，该项目是两国相互信任的又一标志。 SBER已在哈萨克斯坦市场成功运作超过15年，为哈萨克斯坦国家技术制度基础的形成做出贡献，将扩大哈萨克斯坦与俄罗斯在智能技术等重要领域的合作，这是很重要的一步。

国家元首指出，该战略项目的实施将有助于提高哈萨克斯坦公民的生活质量，并改善商业环境。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，哈萨克斯坦政府与SBER集团公司签署的文件是两国在包括数字化在内的各个领域高度合作的又一证明。

【编译：阿依波塔】