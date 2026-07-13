美伊冲突持续升级 伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡

（哈萨克国际通讯社讯）据路透社报道，美国与伊朗新一轮军事冲突持续升级。当地时间12日，伊朗宣布无限期关闭霍尔木兹海峡，并对中东多个美军目标发动导弹和无人机袭击；美国随后再次对伊朗实施大规模空袭，双方一周内第三次爆发大规模相互军事打击。

报道称，伊朗是在一艘商船于霍尔木兹海峡“未经授权航线航行”并遭到警告射击后，宣布关闭这一全球重要能源运输通道。伊朗表示，在地区局势恢复稳定前，霍尔木兹海峡将暂停通航，并将在条件允许后恢复发放通航许可。

美国中央司令部表示，美军随后启动新一轮空袭行动，对约140个伊朗军事目标实施打击，包括导弹和无人机发射阵地、海军设施、弹药库、通信网络及海岸监视站等，旨在削弱伊朗袭击商船及威胁霍尔木兹海峡航运安全的能力。

据伊朗媒体报道，伊朗南部多个港口和沿海地区当天发生爆炸，包括阿巴斯港、锡里克以及布什尔、阿萨卢耶等地。随后，伊朗宣布对美军驻约旦、卡塔尔、阿曼和科威特等地军事设施实施报复性打击。卡塔尔、阿联酋、阿曼、科威特等海湾国家均报告遭到导弹或无人机袭击，部分地区出现人员受伤和设施受损。

路透社称，美伊新一轮交火使双方上月签署的停战谅解备忘录前景进一步蒙上阴影。美国表示将继续保障霍尔木兹海峡国际航运自由，而伊朗则警告，如果美国继续发动军事行动，将采取更加强硬的回应措施。