航空燃料关税豁免获批 哈萨克斯坦推进过境航空发展

理事会批准启动电子导航铅封试点项目，用于在欧亚经济联盟框架内运输部分林业产品。该项目将于2026年2月1日起实施。这一决定解决了长期存在的白俄罗斯和俄罗斯向哈萨克斯坦及吉尔吉斯斯坦运输木材产品时必须对运输车辆进行注册的难题。

今后，货物运输将通过电子导航铅封实现追踪和监控。这不仅简化了林产品运往哈萨克斯坦进行再加工的程序，也提升了监管效率。电子导航铅封将应用于运输制桶木材、铁路和有轨电车轨枕等材料。

会议还决定延长出口至欧亚经济联盟成员国的哈萨克斯坦商品原产地证明系列证书的使用期限。今后，企业可使用有效期为六个月的单一证书，而无需为每批货物单独办理，从而减轻行政负担，便利联盟内部贸易。

此外，理事会允许哈萨克斯坦共和国在2030年12月31日前注册未配备紧急呼叫系统（安全按钮）的车辆，同时允许官方经销商根据本国法律进口的汽车在2028年12月31日前投入流通。

理事会还支持实施关税优惠措施，对航空煤油、柴油和汽油免征海关进口关税。目前，从第三国进口燃料需缴纳5%的关税。然而，哈萨克斯坦国内航空燃料市场仍存在短缺。预计2025年需求量约为120万吨，而国内产能缺口约为23.3万吨。

在此背景下，哈萨克斯坦正积极推进过境航空货运发展计划。同时，随着2026年至2030年间炼油厂扩能项目的实施，航空燃料年产量预计将提升至140万吨。

会议还审议了对外贸易监管、技术法规、卫生与植物检疫措施的应用，以及欧亚经济联盟运行等一系列重要议题。

【编译：阿遥】