塞梅核试验场关闭35周年：哈萨克斯坦重申无核世界理念

（哈萨克国际通讯社讯）在塞梅核试验场（Semipalatinsk Nuclear Test Site）关闭35周年前夕，题为“哈萨克斯坦共和国反核政策：历史经验、国家理念与地缘政治现实”的圆桌会议在阿斯塔纳举行。

来自政府部门、国际组织、科研机构、发展机构和社会组织的40余名代表参加会议，围绕核裁军、核不扩散、国际安全以及保存核试验历史记忆等议题展开讨论。

1991年8月29日，塞梅核试验场根据时任哈萨克苏维埃社会主义共和国总统签署的法令正式关闭。2009年，联合国大会将8月29日确定为“禁止核试验国际日”。

国际反核运动“内华达—塞梅”（Nevada–Semey）副主席苏尔坦·卡尔托耶夫表示，关闭塞梅核试验场是具有历史意义的决定，哈萨克斯坦此后形成的无核化道路至今仍受到国际社会关注。

Фото: Президентский центр УДП РК

- 我们为世界研究哈萨克斯坦建设无核世界的道路而感到自豪。关闭核试验场不是一句宣言，而是一个真正付诸实践的决定。 - 卡尔托耶夫说。

与会者指出，1991年的这一历史选择不仅影响了哈萨克斯坦此后的外交和核政策，也逐渐成为哈萨克斯坦国际形象的重要组成部分。

会议还强调，应继续保存核试验造成后果的历史记忆，加强核裁军和核不扩散领域的国际合作，并通过科研、教育和宣传项目，让年轻一代了解核武器及核试验可能带来的长期影响。

Фото: Президентский центр УДП РК

与会者认为，在当前国际安全形势下，塞梅核试验场关闭35年后的现实意义依然突出。哈萨克斯坦的相关经验表明，一个国家作出的历史性选择也可以成为全球核安全议程的一部分。

值得一提的是，塞梅核试验场曾是前苏联最主要的核试验场之一。苏联时期，哈萨克斯坦境内共进行了数百次核试验，给当地生态环境和居民健康造成了长期影响。1989年兴起的“内华达—塞梅”国际反核运动进一步推动了反对核试验的社会呼声。1991年8月29日，塞梅核试验场正式关闭，此后这一天被联合国确定为“禁止核试验国际日”。