最关键的阶段才刚刚开始——俄专家谈哈萨克斯坦新宪法

（哈萨克国际通讯社讯） 新宪法将开启哈萨克斯坦国家制度发展的新阶段。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长亚历山德拉·佩尔米诺娃（Александра Перминова）在接受哈通社采访时表示，新宪法不仅是近年来政治改革的延续，更标志着国家制度建设迈入新的发展阶段。

专家认为，新宪法是近年来政治改革的自然延续。

“我们讨论的不仅是宪法本身的修改，更是国家制度发展的新阶段。哈萨克斯坦正以循序渐进、系统推进的方式迈向这一阶段。国家机构现代化是在政府与社会持续对话的基础上实现的，而近年来历次全民公投的参与率就是最有力的证明。”她说。

亚历山德拉·佩尔米诺娃指出，重大政治决策获得社会支持至关重要。

“国家始终依据公民意见推进改革，因此，有充分理由相信这些改革具有可持续性。这种做法在大规模政治变革时期尤为重要。”她表示。

她认为，本轮改革不仅局限于宪法修订，更着眼于完善国家整个法律体系。

“目前，规范新设国家机构运行的宪法性法律已经陆续出台。新宪法确立了政治体制的基本原则，使库鲁尔泰（Құрылтай）、人民理事会（Халық кеңесі）、副总统制度以及其他国家机构的运行机制更加明确。”她说。

佩尔米诺娃将此次宪法改革评价为国家制度循序渐进发展的演进过程。

“这并非一场革命性的变革，而是近年来持续推进的发展方向。这样的方式能够在国际和地区挑战不断增加的背景下，在保持国家稳定的同时，逐步完善政治体制。”她说。

她同时指出，宪法改革真正落实的阶段才刚刚开始。

“未来几个月，哈萨克斯坦将举行库鲁尔泰选举，组建新的国家机构，并确定副总统人选。这意味着，哈萨克斯坦正迈入将宪法原则转化为具体国家治理机制的新阶段。”她表示。

亚历山德拉·佩尔米诺娃认为，新宪法将推动形成新的国家治理模式，其中，拥有立法提案权的主体范围也将进一步扩大。

“今后，总统、议会议员、政府以及人民理事会都将拥有立法提案权，这将有助于构建更加均衡、高效的国家治理体系。”她说。

她还表示，随着新宪法实施，哈萨克斯坦国内政治进程将进一步活跃。

“政党体系将得到更新，国家机关将进行人事调整，一批重要国家机构也将组建新的领导班子。这些都将成为哈萨克斯坦大规模政治现代化的重要组成部分。”她说。

谈及未来改革前景时，佩尔米诺娃表示，新宪法能否取得预期效果，关键在于各项规定能否得到有效落实。