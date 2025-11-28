海关移动小组将进驻欧亚经济联盟边境地区 执法权限进一步扩大

别克帖诺夫指出，近年来货物报关单数量显著增长：2018年为35.7万份，而到2025年前10个月已增至81.9万份。随着货运量大幅提升，为确保海关业务透明化并及时处理相关数据，海关信息系统已完成升级。与联合国贸易和发展会议合作开发的“阿斯塔纳-1”信息系统自2017年起分阶段实施；为进一步实现海关业务流程和许可文件获取的自动化，又于2019年启用了“单一窗口”信息系统。

据别克帖诺夫介绍，在构建海关管理统一数字生态的过程中，“阿斯塔纳-1”和“进出口业务单一窗口”系统的功能已整合到新平台——“海关/Keden”信息系统中。该系统自2024年4月起分阶段开发。海关信息系统的数字化改革有助于提高国家预算中关税和税收的收入规模。

—截至2025年前10个月，关税和税收收入达到3.602万亿坚戈。相比2024年（3.0513万亿坚戈），收入增长18%。通过海关行政措施，预算额外追缴1537亿坚戈。此外，2025年7月17日通过的《哈萨克斯坦共和国海关监管法典》修正案扩大了财政部在组建移动执法小组及制定其工作程序方面的权限。此举旨在加强货物流通监管，打击走私和假冒伪劣产品。-他说。

别克帖诺夫同时指出，这些移动小组将在与欧亚经济联盟国家接壤的区域开展工作，并将有权拦截车辆、实施海关监管和开展检查。

—为扩大移动小组的权限，《海关法典》进行了相应修订，包括要求停车、使用技术监控手段、检查及核查随附文件等权限。为规范移动执法小组的运作，我们已通过4项规范性法律文件，明确了移动小组的组成、装备要求、车辆停车检查程序、将车辆押送至临时存放地点的规定，以及相关文件的办理程序。-别克帖诺夫强调。

【编译：阿遥】