塞尔维亚舆论关注哈国宪法改革 称其为双边合作注入新动力

塞尔维亚前外交部副部长柳比察·瓦西奇教授认为，哈萨克斯坦的变革对塞尔维亚而言具有积极影响。她指出，一个稳定且致力于改革的哈萨克斯坦，无论是在双边协作还是在广泛的多边舞台上，都将是塞尔维亚重要且可靠的合作伙伴。

—哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣布的改革计划，是一种宏大且具有进化意义的机构现代化方式。其核心在于巩固国家治理、明确宪法机制，并进一步强化国家的国际地位，-瓦西奇教授表示。

她进一步分析称，这套改革方案是在国际局势发生深刻变革的背景下提出的。在当前信任度下降、地缘政治分歧加剧以及军事化倾向增强的国际环境下，托卡耶夫总统再次重申了哈萨克斯坦对平衡、务实外交政策的坚定承诺，即优先维护国家利益，并致力于寻求妥协而非对抗。

在谈到双边关系时，瓦西奇教授认为，上述改革将极大提升哈萨克斯坦机构的稳定性和政策的可预见性。

—哈萨克斯坦的政治稳定和明确的宪法架构，将为双边协议的稳固执行及长期合作模式产生积极影响。增设副总统职位将强化跨国关系中的高层互动；而议会的重组有望提升议会外交的效率，激发立法机构间的交流活力，-她指出。

瓦西奇还提到，哈萨克斯坦将数字化、政府治理现代化和保障经济稳定列为优先事项，这将在信息技术、政策创新、教育及能源基础设施等领域为两国开辟全新的合作空间。

与此同时，塞尔维亚记者、《塞尔维亚与世界》杂志主编娜塔莎·雅科夫列维奇也对哈萨克斯坦的变革发表了看法。

作为曾两度访问阿斯塔纳并深入考察哈萨克斯坦议会上下两院及外交部工作的资深媒体人，她正密切关注哈萨克斯坦的宪法改革进程，特别是关于建立一院制议会——库鲁尔泰的倡议。

—我认为这是一个大胆的构想。塞尔维亚实行的正是一院制议会——国民议会。经验证明，这种制度能有效提升议会运作效率，并加快立法进程，-雅科夫列维奇表示。

在她看来，哈萨克斯坦是一个追求紧跟全球趋势的现代化民主国家，正积极引入数字化、人工智能等技术以改善民生。

—设立副总统职位将使哈萨克斯坦在国际舞台上的代表性更加高效，而建立人民理事会则能为公民参与政治生活提供更多可能。我相信，所有的宪法改革举措最终都将造福于哈萨克斯坦人民，-她总结道。

【编译：阿遥】