哈芬关系新纪元：总统访问开启合作共赢之路

芬兰投资者青睐哪些领域？哈萨克国际通讯社分析师联合专家探讨这些问题。

政治纽带逐步深化

哈萨克斯坦与芬兰于1992年建交。此后，双边合作在经济、生态、教育等领域稳步推进。地缘优势也促成互利举措：芬兰作为欧盟活跃成员，为哈萨克斯坦打开欧洲大门；哈萨克斯坦则以中亚最大经济体身份，提供原材料及贸易路线备选。

然而，外交关系近十年才真正升温。历史上，两国长期分属不同政治阵营，限制了亲近。苏联解体后，联系虽恢复，但直到2010年才迎来转机：当年芬兰在哈萨克斯坦开设大使馆；2012年哈萨克斯坦在芬兰设立使馆。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

哈萨克斯坦战略研究所副所长达乌然·阿本（Дәурен Әбен）表示，哈萨克斯坦外交不设地缘壁垒，对所有伙伴一视同仁，无亲疏之分。因此，与芬兰深化关系无任何障碍。

“芬兰是构建普惠福利社会的典范，其国民位列全球最幸福人群，公共机构发达。工会活跃，反腐成效显著。这对我们政治方向极具借鉴价值。”阿本说。

据外交部数据，芬兰总统此前五度访哈。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）与芬兰当局会晤四次。两国政府在生态政策、可再生能源、数字化及人力资本开发等领域倡议频出。例如，今年签署“绿色技术和能效”备忘录；芬兰“KiVa”教育项目已在哈萨克斯坦学校推广。

Фото: Ақорда

商业前沿：矿业、能源与水资源战略

近年来，芬兰投资者对哈萨克斯坦经济兴趣激增。直接外资流入便是明证：2023年达2270万美元，2024年4180万美元，2025年前半年已2420万美元。2024年投资额较上年增长84.2%。

增长反映芬兰商界对哈市场真实热情。这些并非昙花一现，而是实效项目。2025年1至8月，双边贸易额达8950万美元，其中进口8440万美元。芬兰加速供应农业机械、药品、轻型汽车、软件及环保设备。

目前，哈萨克斯坦注册70家芬兰资本企业，包括“Nokia”“Orion Pharma”“Tikkurila”“Metso”“Kone”“Lamor”“Peikko”。政府间贸易经济合作委员会及能源、交通、农业、教育领域工作组运转良好。能源领域Wärtsilä、矿业Outotec、生态Vaisala均有建树。

Коллаж: Kazinform

世界经济与政治研究所首席专家莉迪亚·帕尔霍姆奇克（Лидия Пархомчик）指出，芬兰商界对矿产开发和能源项目兴趣浓厚。

“鉴于欧洲对关键及稀有金属需求，企业家热衷矿业进入。同时，哈萨克斯坦技术成熟，早与芬兰企业交流经验。获取欧洲可再生能源及储能技术，对我国战略意义重大。”帕尔霍姆奇克说。

两国企业家共同运用能效技术。Wärtsilä公司承诺为曼吉斯套州混合电站提供风电与太阳能结合燃气引擎设备。

芬兰吸引力的原因显而易见：其为“绿色”技术和循环经济全球领军者。这对哈萨克斯坦尤为及时，国家目标2060年实现碳中和。

哈萨克斯坦战略研究所副所长达乌然·阿本认为，双边商业应重视数字化与水资源管理。

“哈萨克斯坦依赖跨境河流，水资源问题突出。芬兰超级计算机可助生态难题解决。借助高科技及超级计算机监测生态与水资源，已是当务之急。总统人工智能政策将加速这一进程。”阿本说。

莉迪亚·帕尔霍姆奇克表示，人工智能应用于水资源可显著惠及农业，甚至助力哈萨克斯坦出口以农产为主导。

“哈萨克斯坦需芬兰技术提升农业效率与产量。水净化、再加工、废物及生态技术领域，芬兰企业可提供宝贵经验。”专家强调。

中间走廊的机遇

哈萨克斯坦经济潜力离不开中间走廊的发展。同样，对芬兰领导层而言，经中亚运送中国货物更加高效。莉迪亚·帕尔霍姆奇克认为，斯图布总统访阿将直击此题。芬兰数年致力于北欧走廊分支建设，准备不惜资源发展中亚过境中国-芬兰-欧洲集装箱运输。

Фото: Midjourney

“Norman Logistics Service积极参与中间走廊的开发。双方计划启动中国-芬兰稳定联合集装箱服务。2022年3月，阿勒腾科尔-霍尔果斯边境枢纽试点发运集装箱列车。去年，哈芬物流运营商签署备忘录，承诺经哈发展中国-芬兰集装箱服务。哈GT Express与芬兰物流伙伴联合项目众多。”专家详述。

哈萨克斯坦如何破局制裁？

两国当前经济任务是扩大贸易，至少恢复2000年代水平。当时双边贸易约8亿美元。

经济研究机构贸易投资政策发展中心专家梅尔维特·马纳波娃（Меруерт Манапова）认为，重返旧峰值需克服障碍，首先绕开政治分歧。

“贸易下滑部分源于两国分属不同经济政治集团。芬兰属欧盟，哈萨克斯坦入欧亚经济联盟。这导致贸易标准及技术规范差异，制造物流与海关壁垒。此外，全球经济放缓、原材料价格波动及运输路线变化加剧下滑。欧洲出口中，制裁限制及地缘因素不可忽视。”她说。

哈萨克斯坦战略研究所副所长达乌然·阿本忧虑地缘决策扰乱贸易平衡。由于两国毗邻俄罗斯，想要绕开制裁有许多实际困难。

“我们身处冲突区。制裁束缚自由贸易。欧盟对俄19轮制裁包影响深远。两国总统或讨论不违规前提下活跃经贸路径，并敲定芬投资领域。”阿本说。

世界经济研究中心高级专家艾达·扎尔穆哈梅多娃（Аида Жармұхамедова）认为，斯图布访具有制度性意义。总统会谈或促成多维解决方案。

“芬兰已成为国家治理、教育及创新宝贵伙伴。其经合组织标准实施经验丰富。透明包容的芬兰模式享誉全球。哈萨克斯坦借此学习实用方案。”扎尔穆哈梅多娃说。

哈芬关系以务实为主。未来，双边将在绿色经济、数字化、交通物流等领域发力，实现经济多元化共赢。

【编译：木合塔尔·木拉提】