托卡耶夫：哈俄关系已成为欧亚安全体系的重要组成部分

国家元首认为此次访问对于进一步加强两国战略伙伴关系和同盟关系至关重要。

- 今天达成的各项协议充分展现了我们两国多方面合作的成功发展。这一独特的融合进程不会偏离既定方向。我相信，后苏联空间两个主要国家之间建立的全面联系，实际上已成为欧亚安全体系的重要组成部分。许多相关国家正在讨论和研究这一理念。最重要的是，我们因深厚的历史底蕴而紧密相连，这种历史底蕴植根于数百年来的文化和精神纽带、共同的价值观、对现代挑战的相似见解，以及对未来的共同关注。我们建立在如此坚实基础上的战略伙伴关系正在各个领域迅速发展。今年，我们两国庆祝了多个重要的纪念日。我们以隆重的方式庆祝了伟大卫国战争胜利80周年。我们缅怀并致敬了那些在保卫祖国和通往伟大胜利的道路上树立了世界历史上前所未有的团结典范的真正英雄和爱国者。著名的拜科努尔航天发射场70周年纪念日也是一件意义非凡的大事。这是一个独特的项目，它展现了我们在太空探索领域长期开展的科学技术合作。哈萨克斯坦-俄罗斯国家边界条约签署20周年也是一个重要的里程碑。我们世界上最长的陆地边界是睦邻友好关系的生动象征。-托卡耶夫总统说。