关于迪玛希的主题图书《无尽的音乐》正式出版

这本图书共289页，通过多维度内容呈现迪玛希的职业成长轨迹。书中收录了大量档案照片、演唱会资料，以及歌手本人撰写的回忆与说明性文字，为读者提供了深入了解其成长历程和艺术理念的机会，也展现了许多过去未曾公开的创作瞬间。

图书结构围绕歌手的成长经历和事业发展的关键阶段展开，涵盖其走向国际舞台的历程、家庭背景与艺术启蒙、在世界大型舞台上的表演、参与文化交流项目、与全球粉丝的互动，以及音乐道路上的重要节点。此外，书中还设置了专门章节，介绍台前幕后工作流程及重要事件的时间线。

为了让更多读者了解哈萨克斯坦文化，本书同时以哈萨克语、俄语和英语三种语言出版，进一步提升了其国际可读性和文化传播价值。

目前，该书已在“Almatykitap”出版社旗下的品牌书店上架，读者可前往购买。

【编译：达娜】