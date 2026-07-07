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    托卡耶夫签署关于推动哈萨克斯坦数字资产产业发展的总统令

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，国家元首签署了数字资产产业发展促进令。

    托卡耶夫签署关于推动哈萨克斯坦数字资产产业发展的总统令
    Фото: Акорда

    消息称，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了《关于在哈萨克斯坦采取措施促进和发展数字资产产业的总统令》。

    总统 总统令 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫 政治
    叶尔兰 马赞
    叶尔兰 马赞
    编译