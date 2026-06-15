哈萨克斯坦呼吁加强关于阿富汗问题的国际对话与合作

会议期间，各方围绕阿富汗当前局势及其对地区安全与稳定的影响，以及推动阿富汗实现社会经济可持续发展所需的国际合作前景，进行了较为全面和深入的交流。

与会各方重点就加强区域互联互通问题展开讨论，特别是涉及经由阿富汗的交通物流线路与过境运输走廊的发展前景。会议指出，此类倡议不仅将促进中亚与南亚在交通通信和经贸领域的进一步融合，也有助于强化更广泛欧洲空间的联动与衔接。

会上，各方对哈萨克斯坦在应对地区挑战方面所坚持的一贯立场给予积极评价。哈方长期致力于推动以政治外交手段解决问题，倡导睦邻友好、相互信任与互利合作原则。根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫确定的外交方针，哈萨克斯坦高度重视中亚地区合作，坚持平等原则，并积极支持联合国在国际事务中发挥核心协调作用。

与会代表对哈萨克斯坦在推动阿富汗问题国际对话、向阿富汗民众提供人道主义援助、实施教育项目以及促进区域经济一体化方面所作出的贡献表示赞赏。

会议特别强调联合国在协调国际社会支持阿富汗方面发挥的重要作用。各方对设立于阿拉木图的联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心表示高度肯定，认为该中心的建立是落实哈萨克斯坦总统在联合国框架内提出的加强国际合作、推动区域可持续发展倡议的重要成果。

讨论中，与会代表一致认为，阿拉木图作为多边外交与区域合作的重要平台，其在安全、可持续发展及人道主义合作等领域的枢纽作用正在不断增强。

会议最后，各方重申将进一步深化中亚国家、欧盟及联合国相关机构之间的合作意愿，继续致力于推动阿富汗实现和平与稳定，支持其可持续发展，并共同促进地区安全与繁荣。