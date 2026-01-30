Gulfood 2026：哈农业部长密集会晤国际食品企业

在与Lulu Group International创始人尤苏夫·阿里举行的会晤中，双方重点围绕哈萨克斯坦农产品出口、吸引农业投资、发展农产品深加工以及建立长期合作伙伴关系等议题进行了深入交流。

在同Solico Group董事长古拉姆·阿里·苏莱曼尼的会谈中，双方详细讨论了在库纳耶夫市建设奶酪生产工厂项目的推进情况。项目建成后，将生产奶油奶酪、菲达奶酪、马苏里拉奶酪等多种产品，规划日产成品155吨，各阶段总投资规模约为1.8亿美元。

访问期间，萨帕若夫还实地考察了 Solico Group 旗下的 SoFood 肉制品加工厂。该企业目前生产10余种肉制品，日产量约40吨。

此外，萨帕若夫还会见了Al Ghurair Group董事长贾马尔·马吉德·阿尔·古雷尔。会见中，双方就农业领域投资合作的现状与前景交换了意见，并就农产品加工项目的具体实施方案进行了探讨。

【编译：阿遥】