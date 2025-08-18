哈萨克斯坦参加南国书香节

消息称，哈萨克斯坦档案、文献与图书事务委员会副主席若兰·库斯潘、哈萨克斯坦驻广州总领事瓦里汗·萨尔森巴耶夫出席哈萨克斯坦国家馆开馆仪式。

哈萨克斯坦馆由哈萨克斯坦文化和信息部、哈萨克斯坦驻中国大使馆和北京格利泽文化传媒有限公司（Beijing Glize Cultural Media Co., Ltd.）的支持下开设，展出了哈萨克斯坦主要出版社的出版物、中国文学作品的哈萨克语译本、哈萨克斯坦作家作品的中文译本，以及有关哈萨克斯坦贸易、经济和旅游潜力的信息材料，引起了中国观众的浓厚兴趣。

Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

展会期间，还举行了新出版物《阿拜之路角色与阿拜》和《阿拜诗歌与诗集》的首发仪式。

该作品旨在向广大读者弘扬伟大诗人的遗产，广东省宣传部代表参加了此次活动。

2025南国书香节将于8月15日至19日举办，来自阿联酋、越南、德国、埃及、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、荷兰、乌兹别克斯坦、波兰、新加坡、泰国、法国等国家的出版社和文化机构参展。

Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

【编译：小穆】