乌兹别克斯坦举办国际烹饪节 9吨抓饭传递文化与善意

今年正式投入使用的“阿尔达·希瓦”旅游综合体占地24.5公顷，汇集了250余个旅游设施，预计每年可接待国内外游客超过150万人次。为丰富游客休闲体验，该综合体每年举办10余项国际节庆活动和20多场本地群众性活动，“花拉子米抓饭”国际烹饪节正是其中的重要活动之一。

活动当天，数万名外国游客和当地居民齐聚“阿尔达·希瓦”旅游综合体，共同感受传统美食与文化的魅力。

来自乌兹别克斯坦以及世界多国的知名厨师首次在乌兹别克斯坦联手烹制了重达9吨的“花拉子米抓饭”，刷新了相关纪录。

乌兹别克斯坦厨师联盟首席技术专家托勒布詹·乌玛拉利耶夫介绍，这道抓饭共使用了2.5吨大米、3吨肉类、3吨胡萝卜、700升植物油，以及100多公斤洋葱，另加入大量葡萄干和多种香料。

—我们选用的是花拉子米地区最优质的大米品种之一——阿兰尕。这种大规模制作的抓饭，与茶馆、婚礼或家庭中烹制的传统抓饭在工艺上有所不同。为准备这道菜，我们前后筹备了好几天，仅垫在肉下方的大腿骨重量就达到300公斤。从点燃炉火到出锅，整个烹饪过程持续了10个小时。-他说。

作为节庆活动的一部分，现场还安排了烹饪展示和文艺演出，来自全国各地的70多位名厨参与其中，为游客呈现了丰富多样的美食与文化体验。

世界厨师协会联合会对本次活动表现出浓厚兴趣。这与乌兹别克斯坦近年来不断加大对美食旅游领域的重视密切相关。

据介绍，9吨抓饭中的一部分分发给了现场来宾，其余大部分则以慈善形式送往当地低收入家庭、孤儿和困难群体，并捐赠给多家孤儿院和社会福利机构。

【编译：阿遥】