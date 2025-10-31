库安特洛夫：八条国际运输走廊穿越哈萨克斯坦

库安特洛夫指出，过去几十年间，哈萨克斯坦在交通基础设施发展方面累计投资超过 350 亿美元。目前，国家交通系统已拥有2.1 万公里铁路、9.5 万公里公路，以及里海沿岸的阿克套和库雷克两个港口。

据他介绍，目前共有八条国际运输走廊穿越哈萨克斯坦境内。这一格局使哈萨克斯坦成为“一带一路”倡议的核心节点，以及中国、欧盟和中亚国家在交通运输领域的重要合作伙伴。

—其中发展最快的方向是中间走廊。它将中国和哈萨克斯坦经里海与阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其连接起来。如今，亚美尼亚也通过其贸易路线加入这一通道。去年，该走廊的货运量增长了 60%，达到 400 万至 500 万吨。这不仅是一条运输走廊，更象征着经济的稳定与多元化，以及可靠的替代供应链。同时，它也成为连接东西方的战略桥梁。-库安特洛夫说。

他还强调，哈萨克斯坦拥有巨大的农业潜力。全国农业用地总面积达2.13 亿公顷，其中1.78 亿公顷为牧场。按此计算，哈萨克斯坦在全球排名第六，是中亚地区最大的粮食主产国之一。

—我们不仅出口原材料，还积极发展高附加值产品生产。我们的目标是在未来几年内，通过扩大灌溉系统，将农业生产力提高一倍，并将加工产品在总产量中的比重提升至 70%。现代化、高效且可持续的运输网络，将为供应链稳定提供保障，吸引更多对农工综合体的投资，并为全球粮食安全作出贡献。-他补充道。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月21日同阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫共同召开联合新闻发布会时表示，跨里海运输线货运量去年增长62%，达到450万吨。

【编译：阿遥】