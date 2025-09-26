议员吁加快拉丁字母过渡 部长回应：正在系统推进、但需耐心
（哈萨克国际通讯社讯）今天，在议会关于人工智能发展的听证会上，马吉利斯（议会下院）议员叶尔穆拉特·巴佩向政府成员提问，哈萨克斯坦何时能够全面过渡到拉丁字母。
—拉丁字母是通向微软统一软件平台的直通车。而我们仍在使用西里尔字母，其中的12个哈萨克语特有字母对程序来说无法识别。由于同时使用哈萨克语、俄语和英语，我们正在承受巨大的损失。街道名称、道路标志，所有内容都以三种语言书写，这需要庞大的开支。谷歌、微软、YouTube等平台已经准备好支持哈萨克语，但它们需要统一的标准。-巴佩说。
他表示，拉丁字母是哈萨克语接入全球体系的捷径，也是哈萨克语实现独立的重要契机。
—是否有明确的国家计划来确定转用拉丁字母的时间表？您是否考虑将此问题提交总统作出政治决定？-他接着问道。
巴佩强调，拉丁字母对于“新哈萨克斯坦”至关重要。
—亨里克·冯·谢尔先生（世界经济论坛专家、欧盟《人工智能法案》起草团队成员）刚才将人工智能称为一场生物革命。如果我们不尽快过渡至拉丁字母，在这场生物革命中将会落后。对在座的许多人来说，拉丁字母也许并不重要，但它对年轻一代很重要，对新哈萨克斯坦很重要。-他说。
对此，科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克回应称，这项工作正在按照既定计划有序推进。
—这项工作已经系统开展了数年，期间提出过几个不同版本。目前，多个小组、语言学家以及语言学和文献学领域的专家尚未达成一致。我明确告诉大家，这项工作正由我部协调。它涉及许多后续影响，包括您提到的数字化问题。将所有文件流转、街道名称等全面切换到新字母表，将带来巨大的经济成本。我们必须在科学、语音、拼写和发音等方面进行全面权衡之后，才能完成过渡。因此，请保持耐心。我们会继续推进工作，并将在不久的将来提供更多信息。请相信工作组会全面完成这项任务。-努尔别克说。
【编译：阿遥】