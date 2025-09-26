议员吁加快拉丁字母过渡 部长回应：正在系统推进、但需耐心

—拉丁字母是通向微软统一软件平台的直通车。而我们仍在使用西里尔字母，其中的12个哈萨克语特有字母对程序来说无法识别。由于同时使用哈萨克语、俄语和英语，我们正在承受巨大的损失。街道名称、道路标志，所有内容都以三种语言书写，这需要庞大的开支。谷歌、微软、YouTube等平台已经准备好支持哈萨克语，但它们需要统一的标准。-巴佩说。