阿拉木图木偶剧院《沃尔铁克》获国际艺术节“最佳剧目”
（哈萨克国际通讯社讯）6月17日至22日期间，阿拉木图国立木偶剧院赴俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山参加第六届“Шомбай-fest – 2026”国际木偶剧院艺术节。该剧院凭借展现民族文化底蕴的剧目《沃尔铁克》，在激烈角逐中脱颖而出，最终荣获评委会颁发的“最佳剧目”最高奖项。
本届艺术节汇聚了来自哈萨克斯坦、部分非洲国家以及俄罗斯多个地区的150余名木偶艺术家，共有14个剧团同台竞技。
艺术节评委会主席、知名导演兼制片人戴维·布尔曼表示，授予哈萨克斯坦剧团最高奖项的决定由评委会一致通过。他强调，全体评委一致认为，该剧团的作品是本届艺术节整体水准最高的演出之一。
《沃尔铁克》不仅赢得了专业评委的认可，也在现场观众中留下深刻印象。戏剧界专家、文化评论人士以及众多青少年和家长普遍认为，该剧节奏生动、情感真挚，具有很强的艺术感染力。
马里共和国“Sogolon”木偶剧院导演雅雅·库利巴利对该剧在民族传统呈现方面的舞台表达给予高度评价。
—这部作品体现了对古老而神圣传统的深切尊重。保护传统非常重要，但遗憾的是，并非所有国家都对此投入足够关注。事实上，传统是一个民族最珍贵的财富，而你们正在用心守护并将其传播到世界各地，这一点非常出色，-他说。
鞑靼斯坦共和国人民艺术家、鞑靼国立木偶剧院演员拉姆齐亚·别祖斯也表示，这不仅是一场演出，更像是一次与哈萨克民族文化的深度相遇。
—通过民族乐器、服饰和装饰元素，观众仿佛进入了一个完整的文化世界。我深受震撼，演员们的表现力与艺术水准完全配得上最高评价，-她表示。
《沃尔铁克》是阿拉木图国立木偶剧院为纪念建院90周年创作的原创叙事木偶剧。作品以古老的哈萨克“沃尔铁克”木偶传统以及哈萨克民间文学为基础，通过丰富的民族乐器伴奏与现场演唱，让观众沉浸式感受哈萨克民族深厚的精神文化底蕴，并领略其中富有教育意义的故事内核。