阿拉木图木偶剧院《沃尔铁克》获国际艺术节“最佳剧目”

本届艺术节汇聚了来自哈萨克斯坦、部分非洲国家以及俄罗斯多个地区的150余名木偶艺术家，共有14个剧团同台竞技。

艺术节评委会主席、知名导演兼制片人戴维·布尔曼表示，授予哈萨克斯坦剧团最高奖项的决定由评委会一致通过。他强调，全体评委一致认为，该剧团的作品是本届艺术节整体水准最高的演出之一。

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《沃尔铁克》不仅赢得了专业评委的认可，也在现场观众中留下深刻印象。戏剧界专家、文化评论人士以及众多青少年和家长普遍认为，该剧节奏生动、情感真挚，具有很强的艺术感染力。

马里共和国“Sogolon”木偶剧院导演雅雅·库利巴利对该剧在民族传统呈现方面的舞台表达给予高度评价。

—这部作品体现了对古老而神圣传统的深切尊重。保护传统非常重要，但遗憾的是，并非所有国家都对此投入足够关注。事实上，传统是一个民族最珍贵的财富，而你们正在用心守护并将其传播到世界各地，这一点非常出色，-他说。

鞑靼斯坦共和国人民艺术家、鞑靼国立木偶剧院演员拉姆齐亚·别祖斯也表示，这不仅是一场演出，更像是一次与哈萨克民族文化的深度相遇。

—通过民族乐器、服饰和装饰元素，观众仿佛进入了一个完整的文化世界。我深受震撼，演员们的表现力与艺术水准完全配得上最高评价，-她表示。

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《沃尔铁克》是阿拉木图国立木偶剧院为纪念建院90周年创作的原创叙事木偶剧。作品以古老的哈萨克“沃尔铁克”木偶传统以及哈萨克民间文学为基础，通过丰富的民族乐器伴奏与现场演唱，让观众沉浸式感受哈萨克民族深厚的精神文化底蕴，并领略其中富有教育意义的故事内核。