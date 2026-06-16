哈萨克斯坦国产药投入临床 骨转移癌治疗取得进展

该疗法自2024年底引入以来，已惠及50余名患者。临床专家数据显示，该治疗可有效缓解骨转移患者的疼痛症状，并在一定程度上帮助缩小骨组织内的肿瘤病灶。

—2024年底，中心引进了基于“钐-153奥沙比福”的放射性核素治疗骨转移方案。截至目前，已有50余名患者接受治疗。临床观察与随访结果显示，患者在疼痛缓解及骨转移灶缩小方面均出现了积极变化。这不仅验证了该疗法的有效性，也进一步证明其在肿瘤治疗中的重要作用及对改善患者生活质量的积极意义，-核医学中心主任阿依古丽·萨杜瓦哈索娃表示。

专家指出，该疗法的核心目标在于缓解患者疼痛，使其尽可能维持正常日常生活能力。目前，该疗法的临床有效性已在实际应用中得到验证。

患者方面也对治疗效果给予了积极反馈。

—我目前正在进行第三个疗程的治疗。第一次来时，我还需要依靠支架行走；后来改用拐杖；而现在到了第三个疗程，我已经可以不借助任何辅助工具行走了。我患的是乳腺癌，并已出现骨骼和脊柱转移。当得知哈萨克斯坦有这种药物时，我决定尽快接受治疗，不想留下遗憾。现在，大部分剧烈疼痛已经明显减轻，-一位在核医学中心接受治疗的患者表示。

医生介绍，放射性核素治疗可以与其他抗肿瘤手段联合使用，包括化疗、靶向治疗、内分泌治疗及免疫治疗等。

此外，该治疗方法无需长时间康复，副作用相对较轻，具有一定临床优势。

专家强调，过去一年的实践经验表明，放射性核素治疗不仅是现有抗癌方案的重要补充，也在提升患者生活质量方面发挥了积极作用。