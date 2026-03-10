蒙古国举办“猎鹰节” 展示游牧民族传统文化

本次活动旨在弘扬和展示游牧民族的传统习俗与独特文化，推动这一珍贵文化遗产的传承与保护。

此次活动吸引了来自蒙古国巴彦乌列盖、中央省、色楞格等地的30多位鹰猎人参加。此外，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、西班牙、匈牙利和俄罗斯的16名外籍选手也受邀参与，共同交流竞技。

“猎鹰节—2026”以竞赛和评比为主要内容。参赛者身着民族服饰，手托训练有素的金雕，骑乘骏马登场，展现传统狩猎文化。活动期间，组委会还根据“传统传承度”“服装风格”等标准，评选最佳民族服饰、最佳坐骑以及金雕狩猎装备等奖项。

节日期间，游客不仅可以欣赏哈萨克文化表演，还能购买传统服饰和手工艺品、品尝当地美食，并参观哈萨克毡房，近距离了解哈萨克族独特的生活方式和民俗传统。

本次活动由乌兰巴托市旅游局与“成吉思汗营地”旅游景区联合举办，并得到蒙古国文化、体育、旅游与青年事务部以及巴彦乌列盖省文化局的支持。

据考证，驯养猛禽并用于狩猎的传统技艺被称为“驯鹰术”。中亚游牧民族利用金雕狩猎的历史已有约6000年。为保护这一传统技艺，“驯鹰术”于2010年被列入联合国教科文组织（UNESCO）人类非物质文化遗产代表作名录。

【编译：阿遥】