六国歌手齐聚突厥斯坦 《声起地平线》首期比赛结果揭晓

在阳光明媚的突厥斯坦，《声起地平线》首期节目汇聚了来自六个国家的八位优秀参赛选手。

Фото: Kazinform

作为该项目的发起人兼评委会主任，迪玛希率先登上露天舞台进行开场表演。他以高水准的专业呈现为参赛者确立了艺术标准，也为艺人探索更高层次的创作方向提供了示范。

Фото: Kazinform

在演出中，迪玛希以全新编排呈现了个人原创作品《Fire》。该曲目不仅包含英文和中文唱段，还融入了节奏鲜明、极具张力的哈萨克语说唱元素，引发现场观众强烈反响，掌声不断。

Фото: dimashnews

Фото: dimashnews.com

参赛选手的舞台呈现风格多样：既有具有现代气质的歌剧演绎，也有融入中国高海拔地区音乐特色的民族旋律；既有情感细腻的抒情作品，也有结合吉尔吉斯语口技元素的跨界尝试，充分展现了多元文化的交融与张力。

Фото: dimashnews.com

代表哈萨克斯坦出战的选手努尔扎斯·萨迪尔巴耶夫，用母语深情演绎了由迪玛希创作的歌曲《微风》。

Фото: dimashnews.com

根据项目赛制，每位选手表演结束后，现场观众都会对其舞台表现进行即时评分。节目尾声，音乐专家雷佳与迪玛希·库达伊别尔艮共同公布了首个比赛日的最终排名，并评选出表现突出的前三名歌手。

Фото: dimashnews.com

最终结果显示：来自意大利的朱莉娅·法尔科内获得第三名，来自中国的蔡程昱位列第二，本期节目冠军由哈萨克斯坦选手努尔扎斯·萨迪尔巴耶夫摘得。

Фото: dimashnews

Фото: dimashnews

Фото: dimashnews

节目组向《声起地平线》首期节目的获奖选手及冠军表示祝贺。下周，观众将继续跟随节目镜头，走进突厥斯坦多处历史文化地标，了解选手备战下一轮比赛的幕后过程。

【编译：阿遥】