联合国：气候灾害加剧 威胁生命安全并重创各国经济

全球多地遭遇极端天气冲击

斯蒂尔表示，全球范围内，气候驱动型灾害正达到“噩梦般”的程度，人类持续依赖燃烧煤炭、石油和天然气所付出的代价不断攀升。

他说，法国、西班牙及欧洲其他地区近期发生创纪录山火。在此之前，当地经历了导致大范围干旱的严重热浪，山火迫使大批民众撤离，并对地区和国家经济造成严重影响。随着新一轮高温预计再次来袭，气候危机造成的人员伤亡和经济损失已达到国家紧急状态的水平。

斯蒂尔还指出，北非部分地区气温接近49摄氏度，对民众生命和生计构成严重威胁，并给医院和电力系统带来巨大压力；智利发生致命风暴，造成房屋损毁和人员死亡；日本持续刷新高温纪录，目前正经历有记录以来持续时间最长的40摄氏度高温天气。

全球变暖加剧极端天气

斯蒂尔表示，在地球持续快速变暖的背景下，人类向清洁能源转型以及森林保护的步伐仍然过于缓慢，不断升级的气候灾害已成为数十亿人面临的现实。

他强调，科学结论已经十分明确：人类大量燃烧煤炭、石油和天然气导致全球变暖，使持续性热浪、严重洪灾和强烈风暴变得更加频繁、更加强烈，并造成更加严重的损失。

呼吁加快能源转型并支持脆弱国家

斯蒂尔表示，应对气候危机所需采取的行动同样明确，包括加快淘汰煤炭、石油和天然气，大规模发展可再生能源，并加强对受气候变化影响最严重人群的保护。

他指出，许多处于气候危机前线的脆弱国家需要获得支持，才能以当前危机所要求的速度和规模采取行动。