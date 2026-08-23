库鲁尔泰选举国内投票结束 海外投票仍在继续

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦库鲁尔泰（Құрылтай）议员选举国内投票已经结束。当地时间20时，全国境内各投票站关闭，各选举委员会开始计票。

与此同时，海外投票仍在继续。

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，设在美国和加拿大的投票站仍在继续工作。目前，华盛顿、纽约、旧金山、渥太华和巴西利亚的投票站仍在开放。至阿斯塔纳时间24时，将有74个海外投票站结束投票。

海外投票将于8月24日阿斯塔纳时间8时结束。最后一个结束投票的是设在哈萨克斯坦驻美国旧金山总领事馆的投票站。

值得一提的是，全国各地区库鲁尔泰议员选举投票于今日7时开始，共有10423个投票站开放。

阿斯塔纳时间3时，设在韩国首尔和日本东京的投票站于当地时间7时开放。在首尔投票站，高丽大学学生阿扎尔·卡里姆扎诺娃（Ажар Кәрімжанова）成为首批参加投票的选民之一。

今年7月1日，哈萨克斯坦总统签署《关于举行哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰选举的命令》。

哈萨克斯坦中央选举委员会此前完成了参加库鲁尔泰选举的“公正党”、全国社会民主党、巴伊塔克绿党、哈萨克斯坦人民党、“乡村党”、“光明道路”民主党以及Respublica党的候选人名单登记工作。

共有545名候选人角逐145个库鲁尔泰议员席位。