哈萨克斯坦国产电影需求激增 政府着力提升文化服务可及性

巴拉耶娃在回复中明确表示，文化和信息部的职能中并不包含监管私营电影院经营活动的权限。此外，根据《企业法典》的规定，私营企业主财产不可侵犯原则受到保障，法律严禁国家非法干预企业内部事务。因此，文化和信息部无法对电影院组织开展综合性检查。

据她提供的统计数据显示，目前哈萨克斯坦境内共有约100家电影院，总计404个影厅。若要达到发达国家水平以确保民众对电影文化需求的可及性，全国影厅需求总量预估应达到2000个。

—目前绝大多数电影院集中在大城市，而在各地城镇及农村地区基本处于空白状态。尽管近五年来民众对国产电影的需求持续高涨，但全国影厅总数并未随之增长。-巴拉耶娃指出。

数据显示，哈萨克斯坦电影院年均放映约400部影片。其中，国产电影的数量呈逐年递增态势：2021年为31部，2022年为60部，2023年为79部，2024年达到94部，2025年则增长至103部。

