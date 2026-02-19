12:51, 19 二月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦国产电影需求激增 政府着力提升文化服务可及性
（哈萨克国际通讯社讯）政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃此前在回复马吉利斯（议会下院）议员质询时表示，为达到发达国家水平并确保电影服务的普及，哈萨克斯坦全国仍需增加1500多个影厅。
巴拉耶娃在回复中明确表示，文化和信息部的职能中并不包含监管私营电影院经营活动的权限。此外，根据《企业法典》的规定，私营企业主财产不可侵犯原则受到保障，法律严禁国家非法干预企业内部事务。因此，文化和信息部无法对电影院组织开展综合性检查。
据她提供的统计数据显示，目前哈萨克斯坦境内共有约100家电影院，总计404个影厅。若要达到发达国家水平以确保民众对电影文化需求的可及性，全国影厅需求总量预估应达到2000个。
—目前绝大多数电影院集中在大城市，而在各地城镇及农村地区基本处于空白状态。尽管近五年来民众对国产电影的需求持续高涨，但全国影厅总数并未随之增长。-巴拉耶娃指出。
数据显示，哈萨克斯坦电影院年均放映约400部影片。其中，国产电影的数量呈逐年递增态势：2021年为31部，2022年为60部，2023年为79部，2024年达到94部，2025年则增长至103部。
【编译：阿遥】