哈萨克斯坦超过100万人参与足球运动

目前，全国经常性从事足球运动的人数已超过100万人，并由 7300多名教练员进行指导。为提升运动的普及度和可及性，全国范围内建成并运行了数百座体育场和足球馆、400多座综合性体育健身中心，以及 7000多个足球场。其中，首都的阿斯塔纳竞技场（Astana Arena）和阿拉木图的中央体育场均完全符合 欧足联（UEFA）标准。

在国际组织支持和私人投资的推动下，现代化训练中心相继建成。尤其在青少年足球方面，国家高度重视，目前在各类体育学校接受系统训练的儿童和青少年已超过 4万人。

这一系列系统性举措正逐渐在国际赛场上结出硕果。哈萨克斯坦国家队在欧洲国家联赛（UEFA Nations League）中获得小组第一名，成功晋级上一级别赛事。

俱乐部层面，首都球队“阿斯塔纳”闯入欧冠小组赛阶段，而其他俱乐部也多次进入欧联杯和欧会杯的小组赛。

